Учебно-курсовой комбинат «Восточного Порта» подготовил более 100 специалистов для Контейнерного терминала

Фото: АО «Восточный Порт»

По итогам 2021 года более 100 человек смогли пройти профессиональную переподготовку или получить новую профессию на базе Учебно-курсового комбината (УКК) АО «Восточный Порт» для управления новой перегрузочной техникой. Вилочные погрузчики и ричстакеры (погрузчики для работы с контейнерами) предприятие активно приобретает в рамках диверсификации бизнеса и связанной с этим процессом глубокой модернизацией и трансформацией универсального перегрузочного комплекса (ППК-1) в мультимодальный экспортно-импортный хаб.

Опыт мастеров-наставников и применение передовых разработок позволили учебному комбинату «Восточного Порта» выполнить в прошлом году план по обучению и профпереподготовке сотрудников предприятия в полном объеме. В частности, по итогам экзаменов допуск на право управления модернизированными портальными кранами получили 42 человека, 60 готовы работать на новых ричстакерах, вилочных погрузчиках Komatsu и SANY, задействованных на контейнерной площадке. Еще 12 работников получили удостоверения тракториста-машиниста в рамках взаимодействия УКК с инспекцией Гостехнадзора по Приморскому краю и будут работать на экскаваторах, бульдозерах и другой самоходной спецтехнике.

Фото: АО «Восточный Порт»

В целом же более 600 штатных сотрудников Порта прошли бесплатное очное и дистанционное обучение в 2021 году в учебных заведениях России по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые с 2013 года системно реализует Учебно-курсовой комбинат. При этом для более чем 200 специалистов предприятия УКК организовал курсы повышения квалификации на базе Технического университета Уральской горно-металлургической компании.

Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при частном предприятии. УКК готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Теоретическое обучение происходит на современной учебно-материальной базе УКК, где оборудованы учебные и компьютерные классы, библиотека, используется мультимедийное оборудование, тренажер специальной техники и тренажер по оказанию первой медицинской помощи. Процесс производственного обучения проходит под руководством инструкторов, наставников и консультантов теоретического обучения.

Фото: АО «Восточный Порт»

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