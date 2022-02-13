«Кто стрелял?»: полицейские выясняют причины тяжелого ранения жителя Приморья

Жителя Приморья серьезно ранили из ружья в частном секторе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запутанную историю расследуют полицейские в Артеме. Окровавленного мужчину c огнестрельными ранениями стражи правопорядка нашли в частном секторе и отвезли его в больницу.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», сначала полицейские получили звонок от самого пострадавшего, который попросил помощи и сказал, что во время словесной перепалки неизвестный мужчина выстрелили в него из ружья.

Раненый пояснил, что находится в частном секторе на улице Целинная в Артеме. Вскоре первым по указанному адресу подъехал экипаж ДПС, сотрудники которого помогли пострадавшему сесть в машину и срочно отвезли его в больницу.

Врачи диагностировали у него множественные огнестрельные ранения дробью левой руки и тела, после чего оказали необходимую помощь. Стражи порядка выяснили, что 29-летний раненый сам из Уссурийска и в прошлом не привлекался к уголовной ответственности.

Когда мужчина пришел в себя, то по какой-то причине решил изменить первоначальные показания. На этот раз он заявил оперативникам, что в него никто не стрелял, а все произошло в результате несчастного случая.

По новой версии, он ехал из Шкотовского района во Владивосток, в районе Артема решил заехать в лес, чтобы сжечь свои старые вещи, которые лежали у него в машине. Когда они уже были в костре, то раздался взрыв.

Оказалось, что пострадавший не проверил карманы, в которых якобы находились оружейные патроны. Боеприпасы сдетонировали, а вся дробь попала в него. Как затем он с таким ранением попал в частный сектор Артема – мужчина не помнит.

Полицейские усомнились во второй версии и начали проверку. Не исключено, что пострадавший просто не захотел писать заявление на стрелявшего в него злоумышленника. Сейчас оперативники проверяют всех владельцев оружия, проживающих недалеко от места, где и был обнаружен пострадавший. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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