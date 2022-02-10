В Приморье из-за пожара в частном доме погиб человек

Пожар тушили 15 человек. Фото: пресс-служба МЧС Приморья.

В среду, 9 февраля в Партизанске загорелся частный дом. Огонь унес жизнь одного человека. О случившемся рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.

По информации ведомства, в 13:17 спасателям поступил тревожный звонок. Собеседник сообщил о пожаре в частном доме на улице Кожевенная. Специалисты быстро приехали на место происшествия. К этому моменту здание было поглощено огнем.

Пламя повредило 40 квадратных метров дома, кровля обрушилась. К сожалению, один человек скончался. Им оказался 43-летний мужчина, тело которого обнаружили у окна.

Дознаватели МЧС и следователи Приморья выясняют, что стало причиной возгорания.

В устранении огня участвовали 15 человек и четыре пожарные машины.

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