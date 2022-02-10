Спустя три года в Приморье определили виновника страшного ДТП, в котором погиб пятилетний малыш

Легковушка находилась на островке безопасности. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

Суд Артема вынес приговор водителю грузовика, по вине которого погиб человек. Мужчина несколько лет проведет в колонии-поселении. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Произошла авария в ноябре 2019 года . В районе восьмого километра развязки Аэропорт-Артем столкнулись два автомобиля. Обе машины вылетели в кювет. В аварии погиб пятилетний мальчик, который был в легковушке SsangYong Actyon. Ребенка вместе с водителем отвезли в больницу.

В социальных сетях многие обвиняли маму погибшего ребенка, якобы она была невнимательна и сама выехала под колеса фуры. Полицией было возбуждено уголовное дело по части 3 стать 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Для выяснения всех деталей аварии сотрудники полиции опросили свидетелей аварии и провели ряд экспертиз. В итоге обвинения предъявили 52-летнему мужчине, который управлял грузовиком.

По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой, водитель Isuzu Giga выбрал не безопасную скорость движения. Из-за невнимательности он пересек горизонтальную дорожную разметку, обозначающую островки в местах слияния транспортных потоков.

- Выехав за пределы проезжей части дороги, водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем SsangYong Actyon, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Владивостока. Легковая автомашина находилась на островке в местах слияния транспортных потоков из-за технической неисправности двигателя.

Артемовский городской суд признал водителя грузовика виновным и назначил ему три года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также мужчина лишится водительских прав на полтора года.

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