Одному стреляли в глаз, другого ранили в грудь. Таксиста и его друзей подозревают в нападении на жителей Владивостока

Двух жителей Владивостока серьезно ранили во время криминальных разборок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские устанавливают детали криминального конфликта в Первомайском районе Владивостока, во время которого ранили двоих мужчин. Кровавые разборки со стрельбой произошли в квартире многоэтажного дома.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что врачи скорой получили сообщение о ранении двух мужчин на улице Интернациональной. По указанному адресу в квартире медики обнаружили 43-летнего владельца жилища с ножевыми ранениями в грудь, также его 39-летнего знакомого с огнестрельной раной левого глаза, полученной из-за выстрела, предположительно из травмата.

Пострадавших сразу доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Позже они пояснили, что на них напали трое малознакомых мужчин, с которыми у них ранее произошел конфликт. В результате разборок нападавшие избили и ранили своих жертв, после чего скрылись. Стражи порядка вскоре смогли установить личности двоих подозреваемых в преступлении.

Зачинщиком конфликта считают 42-летнего ранее судимого за убийство мужчину, работающего таксистом, с собой у него был травматический пистолет. Вторым подозреваемым стал 67-летний рецидивист, судимый за кражи и мошенничество. Личность третьего участника нападения выясняется.

Полицейские устанавливают причины криминальных разборок, а также уточняют местонахождение нападавших. По факту случившегося проводится проверка.

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