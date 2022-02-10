Во время тушения школы на Седанке пожарные добывали воду за 3 километра от места возгорания

Огонь уничтожил около 1500 квадратных метров здания. ГУ МЧС России по ПК.

Во вторник, 1 февраля, жителей Владивостока потрясла страшная новость. Ночью в частной школе на Седанке произошло ЧП – мощный пожар поглотил учебное заведение, крыша частично обрушилась. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что развитие пожара можно было бы предотвратить быстрее, но этому помешал неисправный гидрант.

В пресс-службе МЧС Приморья редакции рассказали, что в ту ночь специалисты были вынуждены самостоятельно добывать воду:

- Пожарный гидрант, находящийся на территории частной школы, не обеспечивал нормативный расход воды (слабый напор), в результате чего пожарным приходилось дополнительно организовывать подвоз воды из ближайшего водоисточника на расстоянии около 3 километров, это, в том числе, способствовало развитию пожара.

Также мы поинтересовались, грозит ли какое-либо наказание учебному заведению из-за неисправного гидранта.

- Дознавателями МЧС России устанавливаются причины и обстоятельства пожара, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что огонь поглотил частную школу по изучению корейского языка на улице Горького, 10. На устранение ЧП выехали 55 спасателей. Пламя уничтожило около 1500 квадратных метров здания, к счастью, в это время внутри никого не было. Специалисты присвоили пожару второй ранг.

На место происшествия также выехал и.о. прокурора Советского района Владивостока Владимир Синенко. Прокуратура выясняет подробности инцидента.

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