В Приморье появился детский сад с двумя лифтами, нейротренажерами и лабораторией

В датсаду осталось 50 свободных мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шкотовском районе новые строительные объекты вырастают, как грибы после дождя. За последнее время были построены дом культуры, школа, а теперь и детский сад №4 «Березка». На последний проект потратили 226 миллионов рублей, из них 200 миллионов на строительство, а 26 миллионов ушло на закупку мебели и другого оборудования. В среду, 9 февраля, в поселке Новонежино губернатор Приморья Олег Кожемяко официально объявил об открытии уникального дошкольного учреждения на 150 мест.

В проекте предусмотрели все, что только можно: два лифта, пожарная и охранная сигнализация, система вентиляции и дымоудаления. Для дошколят организовали так называемую группу дополнительного образования, где малыши смогут познавать мир в игровой форме. Уже имеются занимательные комплексы: «Нейротренажеры», «Интерактивная песочница с проектором», «Моя первая лаборатория. Микроскоп» и другое.

Планируется открытие шести возрастных групп: две ясельные – от года до трех лет, две для детей среднего возраста – от трех до пяти лет и две последние – от шести до семи лет. В правительстве Приморья отметили, что 100 мест уже занято, так что желающим попасть в такое особое место нужно поспешить.

Напомним, во Владивостоке началась перерегистрация детей в садик. Родителям малышей 2020 года рождения следует заново оформиться, чтобы получить путевку в детский сад. Это необходимо для открытия групп детей 2-3 в следующем году.

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