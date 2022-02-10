102-летняя жительница Приморья во второй раз привилась от коронавируса

Бригада артемовской больницы приехала к женщине на дом. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

В Артеме «Спутником Лайт» ревакцинировалась 102-летняя жительница. Сделать прививку от COVID-19 жительница Приморья решила после семейного совета. Сама Мария Карповна уверена, что вакцинация не ухудшит ее самочувствие. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

- Сколько нужно, столько и буду прививаться. Не хочется от этой страшной болезни умирать. Призываю всех – прививайтесь.

Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Приморье пожилым людям рекомендуют не посещать общественные места. Поэтому прививочная бригада артемовской городской больницы приехала к Марии Карповой на дом.

Напомним, что в Приморье действует активная прививочная кампания. В крае вакцину от коронавируса получили 990 737 человек.

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