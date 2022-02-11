Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 февраля 2022 2:20

Житель Владивостока "кинул" ресторан на деньги

Мужчин обманул курьера, который привез еду на заказ
Марк КАПУСТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во Владивостоке клиент обманул доставщика заказа из ресторана

Во Владивостоке клиент обманул доставщика заказа из ресторана

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заказ еды из популярного ресторана во Владивостоке закончился для курьера обманом со стороны клиента. Доставщик передал блюда, но деньги не получил. Полицейские проводят проверку.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что инцидент произошел в Первореченском районе города, куда доставщик еды привез заказ из ресторана. Во дворе дома его встретил вежливый клиент, который очень обрадовался доставке.

Мужчина предложил оплатить услугу на месте и сделал денежный перевод почти на 8 тысяч рублей через телефон. Затем он быстро показал работнику ресторана полученный электронный чек, забрал заказ и ушел.

Доставщик вскоре заподозрил неладное и сам позвонил в ресторан, чтобы убедиться в денежном переводе. Молодого человека буквально шокировала новость о том, что деньги они так и не получили, даже спустя несколько часов.

Курьер решил, что стал жертвой мошенника, поэтому обратился за помощью в полицию. Он предположил, что заказчик еды показал ему на телефоне заранее подготовленную подделку, не дав толком разглядеть реквизиты получателя перевода. Все попытки связаться с клиентом не увенчались успехом, так как его номер был недоступен.

Стражи порядка опросили доставщика еды и начали проверку. Личность подозреваемого в мошеннических действиях устанавливается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.