Житель Владивостока "кинул" ресторан на деньги

Во Владивостоке клиент обманул доставщика заказа из ресторана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заказ еды из популярного ресторана во Владивостоке закончился для курьера обманом со стороны клиента. Доставщик передал блюда, но деньги не получил. Полицейские проводят проверку.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что инцидент произошел в Первореченском районе города, куда доставщик еды привез заказ из ресторана. Во дворе дома его встретил вежливый клиент, который очень обрадовался доставке.

Мужчина предложил оплатить услугу на месте и сделал денежный перевод почти на 8 тысяч рублей через телефон. Затем он быстро показал работнику ресторана полученный электронный чек, забрал заказ и ушел.

Доставщик вскоре заподозрил неладное и сам позвонил в ресторан, чтобы убедиться в денежном переводе. Молодого человека буквально шокировала новость о том, что деньги они так и не получили, даже спустя несколько часов.

Курьер решил, что стал жертвой мошенника, поэтому обратился за помощью в полицию. Он предположил, что заказчик еды показал ему на телефоне заранее подготовленную подделку, не дав толком разглядеть реквизиты получателя перевода. Все попытки связаться с клиентом не увенчались успехом, так как его номер был недоступен.

Стражи порядка опросили доставщика еды и начали проверку. Личность подозреваемого в мошеннических действиях устанавливается.

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