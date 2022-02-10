Врачи Владивостока больше часа оперировали будущую маму, у которой обнаружили серьезное заболевание

Врачи смогли сохранить репродуктивное здоровье женщины. Фото: пресс-служба родильного дома №3.

В Приморье беременная женщина, ожидающая третьего ребенка, поступила в родильный дом №3 с тяжелым диагнозом, о существовании которого Мария уже знала на момент госпитализации. Полное предлежание плаценты женщине диагностировала на плановом УЗИ. Ситуацию осложняло то, что у пациентки были два рубца на матке, оставленные после двух кесаревых сечений. О сложной операции рассказали в пресс-службе третьего родильного дома.

Предлежание плаценты – серьезное заболевание, которое может осложнить состояние беременных женщин. При раннем выявлении патологии, правильном ведении беременности и родов маме и ребенку ничего не угрожает. Но иногда заболевание сопровождается кровотечение и во время родов может навредить здоровью и жизни малыша.

Во время плановой операции врачи роддома №3 использовали дополнительное оборудование, а именно аппарат Cell Saver для сбора крови и маточный баллонный катетер Жуковского. По словам заместителя главного врача по лечебной работе ВКРД №3 и кандидата медицинских наук Елены Кравченко, операция длилась больше часа. Врачи не только оперативно извлекли малыша, но и сохранили репродуктивное здоровье его мамы.

- Каждое последующее кесарево сечение увеличивает риск врастания плаценты, а это очень серьёзная патология, порой и уносящая жизни пациентов. Благодаря высококвалифицированному персоналу, сегодня все прошло успешно. Мы провели органосохраняющую операцию и полностью сохранили детородные функции. Для нас самый главный результат достигнут - мама и малыш здоровы и чувствуют себя прекрасно, - поделилась врач акушер-гинеколог Майя Лаврищева.

Кстати, Мария не первый раз посещает родильный дом №3. Ее первые и вторые роды путем кесарева сечения также проходили в стенах этого медицинского учреждения. Ее вместе с ребенком выписали на пятый день после операции. Восстановление прошло успешно, и сейчас мама с ребенком находятся в кругу семьи.

- Родильный дом также является основной базой кафедры акушерства гинекологии ВГМУ, что позволяет внедрять современные научные подходы в диагностике и лечении заболеваний. Мы оказываем медицинскую помощь женщинам города Владивостока и всего Приморского края, - отметила главный врач ВКРД №3 Светлана Сагайдачная.

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