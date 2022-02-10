«Улыбаются во все усы»: полосатые зверята выпрашивают улов у приморских рыбаков

Фото: instagram.com/news.vl/

Случаи, когда животные выпрашивают еду у рыбаков в Приморье, - не редкость для нашей местности. Чаще всего героями таких рассказов становятся рыжие плутовки, которые по льду выходят к людям. Однако совсем недавно к ним присоединились и коты. Очередную «охоту» полосатых зверьков запечатлели на камеру местные жители. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что встреча котиков и людей случилась на реке Суйфун, в районе Кипарисово, Надеждинский район. Именно там усатые и хвостатые осмелились подойти к рыбакам и в наглую выпрашивать улов. Безусловно, приморцы с котиками поделились, сделав фото на память.

Фотография моментально облетела местные социальные сети, позабавив подписчиков. Многие проявили сочувствие по отношению к животным, решив, что зима тяжело дается котам, которые от безысходности пришли попрошайничать еду. Однако одна из девушек все же пролила свет на ситуацию

- Это местные, не бедняги они, наши на Седанке, живущие за жд путями, целыми днями попрошайничают на рыбалке, дома их все прекрасно и вкусно кормят, а за рыбой на лёд, к рыбакам, - ответила всем сочувствующим девушка.

Напомним, совсем недавно на Смеринке (проток реки Сучан) в Приморье рыбак заснял банду хвостатых гостей - котов. Хищники мирно ожидали добычу вместе с рыболовами.

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