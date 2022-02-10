Бывший заведующий главным ритуальным агентством Владивостока предстанет перед судом

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Во Владивостоке рассмотрят уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере. Фигурант – бывший глава МБУ «Некрополь» - главное ритуальное агентство Владивостока. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.

Так, по версии следствия, бывший заведующий муниципальным предприятием с февраля 2020 года по февраль 2021 год систематически получал деньги – и лично, и через посредников. Представители юридических лиц буквально платили за беспрепятственное ведение деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела на городских кладбищах «Морское» и «Лесное».

По данным ведомства, общий размер взяток составил 5,5 миллиона рублей. В рамках уголовного дела приставы также наложили арест на пять автомобилей и денежных средств в размере 600 тысяч рублей.

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кладбищами МБУ «Некрополь», обвиняемого в получении должностным лицом взятки за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное в особо крупном размере. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Напомним, это не единственный скандал, в котором было замечено МБУ «Некрополь». Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», в январе 2021 года в приморское УФАС России поступило заявление МБУ «Некрополь» о нарушении ООО «Некрополь» антимонопольного законодательства, выразившегося в недобросовестной конкуренции.

Чуть раньше ранее МБУ «Некрополь» само было оштрафовано за нечестную конкуренцию на 500 тысяч рублей, о чем тоже писала «КП-Владивосток».

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