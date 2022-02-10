Лыжную трассу на острове Русский во Владивостоке закрыли из-за резкого потепления и таяния снега

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В пятницу, 11 февраля, лыжную трассу и прокат, работающий на острове Русский закроют из-за погоды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

По имеющимся данным, из-за резкого потепления начал таять снег. Именно поэтому и было принято решение закрыть лыжную трассу и пункт проката снаряжения на острове в районе поселка Канал.

В управлении физической культуры и спорта рассказали, что на субботу, 12 февраля, здесь запланирована гонка "Лыжня России", где будут участвовать как спортсмены, так и любители. Согласно информации, состязания состоятся.

После завершения соревнований трасса будет вновь доступна для прогулок и пробежек всех желающих.

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