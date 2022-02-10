После жалоб местных жителей во Владивостоке прикрыли несколько популярных торговых палаток

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Незаконную торговлю пресекли на улице Тухачевского и проспекте 100-летия Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Внеплановая проверка нагрянула в Первореченский район благодаря жалобам местных жителей. Рейд провели сотрудники административно-территориального управления, которые и выявили нарушения в части незаконного размещения торговых объектов с нарушением схемы размещения НТО. Теперь торговцам предстоит заплатить штрафы.

- Размер штрафов для них будет определен на ближайшем заседании административной комиссии, - рассказал руководитель административно-территориального управления Первореченского района Александр Жирнов.

В мэрии Владивостока уточнили, что просят жителей дальневосточной столицы непременно сообщать о фактах незаконной торговли. Сделать это можно, написав обращение в интернет-приёмную. Специалисты проведут проверку и привлекут к ответственности недобросовестных предпринимателей.

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