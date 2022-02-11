В Приморье 11 февраля из-за циклона ожидается снегопад

В крае наблюдается переменная облачность и слабый ветер. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В пятницу, 11 февраля, в Приморье из-за неглубокого циклона местами пройдет небольшой снег. В крае наблюдается слабый до умеренного ветер юго-западных направлений. Столбики термометров показывают -6...+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, умеренный южный ветер. В конце дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, слабый ветер. Вечером также пойдет небольшой снег. Столбики термометров показывают 0...-2°C.

В Находке также переменная облачность и слабый ветер. Преимущественно без осадков. На улице потеплело до +2...+4°C.

Напомним, что в выходные, 12 и 13 февраля, морозы окрепнут до -18°C. Также приморцам стоит готовиться к снегу. Во второй декаде февраля погода в крае будет нестабильной.

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