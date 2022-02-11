За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заразились 1 518 человек

Всего COVID-19 заразились 124 717 приморцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на 11 февраля, специалисты выявили 1 518 случаев заражения COVID-19 – на два человека меньше, чем было 10 февраля. За весь период пандемии вирусом заразились 124 717 человек.

К сожалению, четыре человека не справились с тяжелой болезнью. Всего коронавирус унес жизни 1 756 приморцев.

Есть и хорошие новости. За минувшие сутки побороть COVID-19 смогли 534 человека, а за все время царствования болезни – 101 398 приморцев.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 992 722 жителя края.

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