Ловелас из Приморья грабил доверчивых женщин во время свиданий

Мужчина втирался в доверие к жертвам Фото: Влад КОМЯКОВ

Современные мужчины и женщины все чаще знакомятся в сети, но далеко не всегда амурные встречи заканчиваются «хэппи эндом». Некоторые люди рыскают в поиске жертв на просторах всемирной паутины. Так, ранее судимый житель Приморья решил поправить материальное положение за счет доверчивых дам.

42-летний ухажер с криминальным прошлым познакомился с 51-летней землячкой на одном из сайтов. Недолго думая, женщина привела кавалера домой. Во второй раз гость пришел без приглашения, увидел, что дверь не заперта, хозяйки дома нет, а ноутбук одиноко «скучает» на столе. Мужчина забрал компьютер стоимостью больше 12 тысяч рублей и был таков.

Позже под чары обольстителя попала еще одна местная жительница. 48-летняя женщина позвала поклонника к себе, романтический вечер со спиртным закончился ограблением. В какой-то момент хозяйка жилища вышла на улицу, а воздыхатель, воспользовавшись случаем, обчистил ее дом. Потерпевшая лишилась денег и золота, общий ущерб превысил 139 тысяч рублей.

Следователи отыскали «Казанову» и выяснили, что ранее он уже привлекался за подобные преступления. Сотрудники завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба) и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Пресс-служба полиции Приморья сообщает, что следственные мероприятия уже завершены и дело направлено в суд. Теперь вор-рецидивист может снова отправиться за решетку, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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