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Владивосток11 февраля 2022 3:20

Очередное сообщение о минировании в Приморье. В этот раз под угрозой оказался детский сад

В детский сад Находки поступил сигнал о минировании
Максим ГРУЗОВ
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Родителей попросили забрать своих детей домой

Родителей попросили забрать своих детей домой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале этого года по Приморью прошла волна новостей о минировании школ, к счастью, ложных. Теперь под угрозой оказался детский сад 31 в Находке. Всех детей вывели из здания и разместили в теплом помещении. Корреспондент КП – Владивосток попытался выяснить подробности произошедшего.

- Да, такое сообщение действительно поступало. Информация о минировании не подтвердилась. Ребята в безопасности , - сообщили в пресс-службе Приморского края.

Всех родителей предупредили о том, что произошло и попросили забрать малышей домой. Вернуться в сад персонал и воспитанники смогут после обследования здания сотрудниками специальных служб.

Отметим, учащихся срочно эвакуировали в конце января в Хабаровске: тревожные сигналы поступили как минимум в две школы. Волна лже-минирований периодически проходит по всей стране.

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