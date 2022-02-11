Гадалка-мошенница на серой «Ладе» обманывает пенсионеров в Приморье

В Приморье гадалка-мошенница выманила у пенсионерки все сбережения Фото: Евгения ГУСЕВА

Желание прикоснуться к потустороннему миру с помощью эзотерических услуг привело пенсионерку из Уссурийска в полицию. Причиной стал обман со стороны неизвестной гадалки, которая обещала решить ее проблемы с помощью магии и чародейства.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что пожилая женщина испытывала слабость к различного рода гаданиям и предсказаниям. Она покупала специализированную литературу, пытаясь самостоятельно «увидеть будущее», но у нее почему-то не получалось.

Случайная встреча в Уссурийске с незнакомкой на серой «Ладе», которая представилась потомственной колдуньей и гадалкой, очень обрадовала пенсионерку. Новая знакомая сразу определила, что на женщине порча и предложила свои услуги. Также она обещала рассказать о ее судьбе и предсказать различные события в будущем.

Поверив «гадалке», пожилая горожанка была готова на все ее условия, поэтому даже не засомневалась, когда та попросила за свои услуги круглую сумму. Пенсионерка сходила домой, взяла все свои сбережения - более 120 тысяч рублей и передала их незнакомке.

Завладев деньгами, потомственная «колдунья» пообещала выполнить над наличными ритуал снятия порчи в своем офисе, пообещав вскоре вернуть всю сумму уже без негативной энергии. Затем она села за руль и уехала, так и не вернувшись.

Когда пенсионерка пришла в себя и поняла, что ее просто обманули, то обратилась в полицию. Она сообщила, что мошеннице на вид 40-45 лет, она плотного телосложения, а на лице у нее была медицинская маска.

Стражи порядка опросили пострадавшую и по факту мошенничества завели уголовное дело. Личность подозреваемой в преступлении устанавливается.

Напомним, что ранее полицейские в Уссурийске задержали одну из двух аферисток, которые выманивали деньги у пенсионеров под предлогом оказания магических услуг.

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