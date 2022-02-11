«Лугашские» разборки: приморцы пытались решить свой конфликт с помощью биты

Чем закончилась драка - неизвестно. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dps.control

Во Владивостоке возле ТЦ «Луговая» подрались двое мужчин. Что стало причиной их конфликта, неизвестно. Видео с дракой очевидцы выложили в социальные сети.

В Инстаграме появилось видео, на котором дерутся жители Владивостока. Мужчина в шапке избивает своего оппонента битой. Но спустя мгновение предмет оказывается в руках у избиваемого, и теперь он мстит своему обидчику, нанося удары по ногам.

В конфликт вмешался третий человек, попытавшийся разнять мужчин, но безуспешно. Вслед за ним пришел еще один мужчина.

Разъяренный приморец не остановился на избиении мужчины и направил весь свой гнев на машину. Подойдя к автомобилю, он ударил битой по лобовому стеклу. После этого он ушел, но спустя пару секунд вернулся.

Чем в итоге закончилась драка, неизвестно, как и то, что стало ее причиной. Если присмотреться, то на машине, которая тоже пострадала из-за конфликта, можно заметить «шашку» такси. Как предположили приморцы в комментариях, один из мужчин – водитель автобуса, которому не понравилось, что машина заняла место на остановке.

Люди бурно отреагировали на видео. У кого-то оно вызвало негодование, другим же подняло настроение.

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