Из-за страшной автоаварии во Владивостоке погиб человек

Второго человека доставили в больницу. Фото: принтскрин видео, instagram.com/autopatrul_otv_prim

Утро, 11 февраля, началось для владивостокцев с неприятной и ужасной новости, которая потрясла многих. На Проспекте 100-летия произошла авария, из-за которой один человек погиб. Видео страшного ДТП приморцы выложили в социальные сети.

На кадрах ролика, который появился в Инстаграме, разбитая машина, врезавшаяся в дерево. Возле автомобиля сотрудники скорой помощи, ДПС. Судя по всему, специалисты пытались вызволить застрявшего в транспорте пассажира.

- ДТП на мосту Проспекта 100-летия, на развязке. Водитель погиб на месте, девушку госпитализировали. Оба были нетрезвые.

В комментариях под постом люди крайне негативно отреагировали на то, что водитель и девушка находились в машине в состоянии алкогольного опьянения.

- Когда люди поймут, что нельзя выпившими садиться за руль? Вам адреналина что ли мало? Люди, берегите жизнь.

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