Ни себе, ни людям: во Владивостоке неизвестные испортили новые объекты на набережной в районе Второй речки

У гамака оторвало крепление. Фото: instagram.com/vtoryak.vdk

Во Владивостоке неизвестные использовали не по назначению гамаки, установленный на Татарской набережной. Кто-то решил на них покататься, что привело к печальным последствиям – гамак сломался. О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях.

- Решили сегодня с сыном погулять по новой зоне отдыха на Татарке. Первый раз приехали и мельком посмотрели, так как торопились. Все красиво. Вернулись через час, чтобы нормально погулять, и увидели сломанный гамак. Почему люди такие? Сначала возмущаются, что нет парков и зон отдыха, а когда их сделают – ломают, - пишет жительница Владивостока.

К тексту прилагаются и фотографии. Как отметили приморцы, у гамака вырвано и погнуто крепление. Люди предполагают, что на гамаках катались, и не один человек, а два.

Вскоре догадка о том, что гамак использовался в качестве качелей, подтвердилась. Спустя какое-то время в Инстаграме появились ролики с камер наблюдения. На первом видео люди катаются на трех гамаках, причем некоторые раскачиваются очень сильно. На другом запечатлен момент, когда оторвалось крепление. Падение явно было не из приятных. Удивительно, что никто из прохожих не сделал людям замечание.

В комментариях под постом многих возмутило, что гамаки использовали не по назначению. Однако нашлись и те, кто обвинил в произошедшем социальные сети.

- Паблики, это вы во всем виноваты, не дали людям доделать эту красоту. Выставили все на всеобщее обозрение, и все поехали смотреть и кататься. А на выходных ведь еще больше людей будет, того гляди по пять человек в один гамак залезут.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.