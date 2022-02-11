Самооборона или нет? Спасавший свою жизнь приморец может лишиться свободы на срок до 15 лет

Мужчина показывает, как наносил удары. Фото: пресс-служба СУ СК Приморья.

Жители Приморья бьют тревогу и просят помощи. По информации из социальных сетей, в Партизанском районе произошла страшная трагедия.

Как рассказали жители села Сергеевка, 7 февраля на местного жителя напали трое молодых людей, один из них несовершеннолетний. Приморцы в нетрезвом состоянии избивали мужчину на протяжении нескольких часов. Чтобы спасти свою жизнь, он убил одного из нападавших, остальные двое тут же сбежали. После этого мужчина вызвал полицию.

- Это был не первый раз, когда убитый угрожал ему и применял физическую расправу. Теперь нашему земляку, который сам чудом остался жив, грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.

Итог страшной ситуации жители села считают несправедливым.

- Убитый был социально опасен для общества, терроризировал все село. Был судим и освободился в 2020 году условно досрочно.

В пресс-службе следственного комитета Приморья рассказали, что все было нет так. Мужчина, на которого напали, признался в убийстве. По его словам, он вместе со знакомым пил алкоголь, и спустя время между ними начался конфликт, в котором убитый применял физическую силу. Чуть позже драка прекратилась, однако товарищ пригрозил вновь избить мужчину. В итоге сельчанин нанес знакомому два удара ножом, а когда тот попытался скрыться, ударил его еще пять раз.

СУ СК РФ по Приморью возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство. Теперь жителю Сергеевки грозит до 15 лет лишения свободы.

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