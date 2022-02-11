Синоптики рекомендуют отказаться от дальних поездок из-за снегопада, который обрушится на Приморье 11 февраля

Снег будет идти до 12 февраля. Фото: Виктория МИНАЕВА

Теплые дни в Приморье закончились и жителям стоит готовиться к снегопадам. Вечером, 11 февраля, в различных районах края выпадет снег. Синоптики просят водителей соблюдать осторожность и отказаться от дальних дорог. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с главным редактором портала Примпогода Мариной Парфеновой.

По информации специалиста, снег, который начнется к 19:00, на юге Приморья будет идти до следующего утра, а в северных и восточных районах на протяжении всего дня 12 февраля. Штормов и метелей в этот день не будет.

- С утра над нами висел атмосферный фронт, который принес с собой дополнительную порцию тепла. К вечеру, преимущественно на юге, начнется заток холодного воздуха после прохождения циклона по Японскому морю. Поэтому к нам снова вернутся зимние температуры, свойственные началу первой декады февраля.

Что касается температуры, то, по словам Марины Парфеновой, во Владивостоке столбики термометров показывают от 0 до +2°C, в Уссурийске -2...-4°C, на юге до +5°C.

Также синоптик отметила, что в районах, где выпадет мало снега, будет гололедица, но не критичная. Во Владивостоке выпадут небольшие осадки, высота снежного покрова составит 1-2 сантиметра.

Из-за снегопада специалисты просят пешеходов и автолюбителей быть осторожнее на дорогах, а водителям отказаться от дальних поездок, либо выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию на дороге.

Марина Парфенова также заявила, что самый неприятный снегопад обрушится на Приморье 15 и 16 февраля. По морю в эти дни будет идти штормовой циклон, который принесет с собой сильный ветер.

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