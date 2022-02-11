На основе чат-бота по отлову собак во Владивостоке составили список адресов, где будут ловить бездомных "хвостиков"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Специалисты рассказали, где в ближайшее время будут отлавливать собак во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Список адресов возник на основе обращений местных жителей, которые и рассказали, где находятся бездомные животные. В ближайшее время специалисты займутся их отловом.

В пресс-службе администрации города сообщили, что пока специалистам удалось отловить только 24 собаки. В планах – поймать, вылечить и стерилизовать еще как минимум 300. Особое внимание в первую очередь уделяется агрессивным собакам, представляющим угрозу жизни людей.

По имеющимся данным, в список, где в ближайшее время будет проходить отлов, включили Днепровскую, Адмирала Корнилова, Ильичёва, Бородинскую, Русскую, проспект 100-летия Владивостока, проспект Острякова, Тюменскую, Харьковскую, 3-ю Поселковую, Острогорную, 2-ю Поселковую, Зои Космодемьянской, Приморскую, Балтовскую, Карьерную, Лаптева, Пархоменко, Магнитогорскую, Татарскую, Гамарника, Иртышскую, Бородинскую, Шошина, Постышева, Глинки, 1-ю Шосейную, Разина, Мусонную, Станюковича, Авраменко, Невельского, Воропаева, Ладыгина, Приходько, Всеволода Сибирцева, Карла Либнехта, Володарского, Шилкинскую, Державина, Амурскую, мыс Кунгасный, район Покровского парка, Новоивановскую, Горную, 2-ю Линейную, Грязелечебница, Садгородскую, Главную, Гражданскую, Есенина, Луговую, Посадскую, Баляева, район Морского кладбища, Полины Осипенко, Марины Расковой, Можайскую, Зелёный бульвар, Сочинскую, Чукотскую, Борисенко, Гастелло, Никифорова, район бухт Патрокл и Соболь, Калинина, Пихтовую, Ольховую, прилегающую территорию к ВМТП, Надибаидзе, Киевскую, Каштановую, Окатовую, Запорожскую, Героев Тихоокеанцев, район малого Улисса, Кипарисовую, Новожилова, Космонавтов, Сахалинскую, Добровольского, Борисенко, район ТЭЦ-2, Фадеева, Шевченко, Маковского, Фанзавод, пер. Зелёный, Шестую, п. Подножье, Университетский проспект.

Напомним, чтобы сообщить о стае псов, нужно указать свой город, улицу и контакты. Собак отловят и отвезут в приют, где их пролечат, вакцинируют и стерилизуют. После этого неагрессивных хвостатых отпустят в прежнюю среду обитания. Тех, кто может причинить вред человеку, на улицы города не вернут, а оставят под наблюдением специалистов.

Специальный чат-бот по отлову собак работает уже больше недели.Предложения поступают разные, кто-то говорит, что купит корм, кто-то хочет заниматься отловом. Заместитель главы также отметил, что волонтеры совместными усилиями смогут донести в массы мысль о том, что помогать пристраивать безнадзорных животных и брать их из приютов – это современно.

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