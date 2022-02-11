На одной из улиц Владивостока запретят останавливаться

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На улице Феодосийской по просьбам жителей изменят схему движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Такое решение приняла мэрия на основе мониторинга дорожной обстановки.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Так, новые дорожные знаки появятся на дороге, ведущей к домам № 35, 37 и 46 на улице Феодосийской, а также на основной дороге по улице Русской в районе дома № 55а. Это будут знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

- Просим автолюбителей быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения. Вместе с новыми дорожными знаками по данным адресам появятся и таблички дополнительной информации, предупреждающие о том, что транспорт нарушителей может быть эвакуирован, - говорится в сообщении.

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