Снег, гололед и сильный ветер - о погоде в Приморье в субботу, 12 февраля

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В субботу, 12 февраля, Приморский край окажется во власти циклона. Регион накроет небольшой, а местами и умеренный снег. Сильные осадки, по данным портала «Примпогода» обрушатся на север восточного побережья. Синоптики обещают гололедные явления, северо-западный умеренный и сильный ветер, а также, на удивление, плюсовые температуры – до трех градусов тепла.

В дальневосточной столице без осадков, на дорогах с утра уже гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись во второй половине дня. Температура воздуха -3...-5°С.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков и даже не сильно ветрено. Переменная облачность, температура воздуха от 3 до 5 градусов со знаком минус.

В Находке осадков ждать также не стоит, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...+1°C.

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