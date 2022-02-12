На острове Русский во Владивостоке создадут Центр экстремальных видов спорта

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Совместный выезд главы Приморья, мэра Владивостока, а также первого заместителя Министра спорта России на остров Русский состоялся в пятницу, 11 февраля. Там Олег Кожемяко и Константин Шестаков представили Азату Кадырову проекты создания новых спортобъектов – Центра экстремальных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По задумке, новый спортивный комплекс растянется на 7,5 гектара. Как пример за основу взят такой же центр в Казани, который, к слову, лучший в России. Но центр во Владивостоке будет отличать наличие комплекса экстремальных видов спорта.

По данным администрации города, концепция состоит из нескольких этапов. Первым делом специалисты начнут оборудовать наземную зону – скейт-парки и экстрим-площадки. Они не требуют какой-то капитальной застройки. Непосредственно само строительство профинансирует краевой бюджет. В планах – сдать центр в 2023 году.

Мэр Владивостока рассказал, что дальнейшее развитие Центра предусматривает инвестиционные вложения. Второй этап – строительство закрытого скейт-парка, третий – водный парк для экстремальных видов спорта.

Следующий спортивный проект, который уже начали реализовывать и представили первому заместителю министра спорта, стал пляж на острове Русский в районе бухты Ахлестышева. Уже этим летом здесь откроют пляж, и территория станет доступна для местных предпринимателей. Без внимания не остались и общественные туалеты, о надобности появления которых было заявлено сразу же, а также велодорожка, точнее увеличение ее протяженности.

- И отдельное направление – планируем здесь размещение детского спортивного лагеря. Первый заместитель министра спорта России подтвердил, что такой объект здесь возможен. А дальше дело за нами, за командой города и края, - рассказал глава Владивостока Константин Шестаков.

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