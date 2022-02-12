Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток12 февраля 2022 2:31

«Человек-паук по-приморски»: нетрезвый парень устроил настоящее шоу на опасной высоте

В Уссурийске молодой человек едва не сорвался с высоты, пытаясь забраться в квартиру по балкону
София МИХАЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот из видео.

Фото: скриншот из видео.

Субботнее утро началось, как говорится, не с кофе для некоторых жителей Приморского края. В Уссурийске, к примеру, разгоряченный парень пытался попасть в квартиру на втором этаже. Вот только способ проникновения вовнутрь он выбрал совсем не стандартный.

Сообщается, что инцидент случился в доме по улице Пролетарская. Там неизвестный молодой человек пытался проникнуть в квартиру, расположенную на втором этаже. И все бы ничего, вот только зайти в дом он решил не через дверь, а через балкон. Сначала он залез на козырек подъезда, оттуда по проводам дошел до окна, а после – ловко переметнулся к балкону. Здесь его поджидали трудности, а в процессе и вовсе пришлось расстаться с самым ценным, что у него при себе было – из кармана выпала бутылка пива.

В конце концов, забраться на балкон мужчине удалось. За представлением наблюдали парни, живущие в доме напротив. Они же и сняли все происходящее на камеру мобильного телефона, а позже ролик стал достоянием общественности. Ребята подбадривали «человека-паука», а также делали ставки на тему того, удастся ли мужчине залезть или все завершится его падением со второго этажа. В какой-то момент приморец действительно чуть не сорвался, но все закончилось благополучно.

В завершении своего перфоманса мужчина «поклонился» своим новым фанатам, когда успешно забрался на балкон.

Чем закончилась история, и в свою ли квартиру лез мужчина – доподлинно неизвестно. Однако чуть позже на горизонте появились сотрудники правоохранительных органов. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.