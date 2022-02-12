Вскруживший 73-летней пенсионерке из Приморья голову иностранец выманил у нее 2 миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Желание наладить личную жизнь обошлось пенсионерке из Уссурийска в 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть полиции города Уссурийск обратилась местная 73-летняя жительница. По словам заявительницы, неизвестные похитили ее деньги. Сумма оказалась немаленькой. И вот как это произошло.

Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где и познакомилась с мужчиной-иностранцем. С марта 2021 года между ними завязалась переписка, из которой и выяснилось, что собеседник – вдовец, желающий переехать в Россию, чтобы создать с пенсионеркой семью. Трепетные речи вскружили голову женщине и она поверила в легенду, которую наспех сочинил иностранец. По его словам, он работает в одной крупной заграничной фирме, и чтобы уехать в Россию, ему нужно заплатить немаленькие деньги.

Мужчина скинул в переписке реквизиты банка, куда нужно перечислить средства, и доверчивая старушка, во благо своей личной жизни, перевела по указанным данным все свои сбережения – 2 237 165 рублей.

- После перевода денежных средств заявительнице была отправлена ссылка в подтверждение ее оплаты, перейдя по которой потерпевшая оказалась на странице интернет-магазина одежды, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

После этого мошенник на связь больше не вышел, и к женщине пришло осознание того, что ее обманули. Тогда-то жительница Приморья и обратилась в полицию.

Там специалисты уже успели установить, что номера телефонов, с которых велась переписка, принадлежат компании сотовой связи, осуществляющей деятельность за пределами России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

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