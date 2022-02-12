Бдительный приморец вернул девушке похищенный телефон

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сотрудники уголовного розыска задержали уличного грабителя во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Жертвой злоумышленника стала 18-летняя местная жительница. Все случилось в районе улицы Баляева. Девушка шла по своим делам, когда к ней обратился проходящий мимо парень. Он попросил у прохожей мобильный телефон и сослался на то, что разминулся со знакомой, а позвонить ей ему неоткуда. Девушка, конечно же, на выдуманную историю повелась.

Как только мобильник оказался в руках у парня, он убежал в неизвестном направлении.

Чуть позже он уже очутился в мастерской по ремонту телефонов – там его зафиксировала камера наблюдения. Владелец ремонтной точки сразу же понял, что телефон, скорее всего, краденный. Тогда мужчина распространил ориентировки с лицом подозрительного гражданина по соцсетям, а после – обратился в полицию.

Сотрудники личность вора установили. Им оказался 24-летний местный житель, который свою вину полностью признал.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, телефон вернут законно владелице. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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