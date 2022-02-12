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Владивосток12 февраля 2022 6:24

За минувшие сутки в Приморье от коронавируса скончались еще пятеро человек

Общий итог – 1 521 случай заражения Covid-19
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО.

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Правительство Приморского края опубликовало очередные данные по заболеваемости коронавирусом, собранные за прошедшие сутки. Так, за день в регионе опасной инфекцией заразился еще 1521 приморец.

Пятеро местных жителей не смогли справиться с недугом – скончались. Но есть и хорошие новости – побороть Covid-19 удалось 568 приморцам.

Всего за время властвования пандемии в крае заразились 126 238 человек. Погибли 1 761, выздоровели – 101 966 жителей Приморья.

Прививку получили уже 993 167 человек.

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