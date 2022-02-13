До снежного апокалипсиса в Приморье остался один день

Метеорологи рассказали о погоде на воскресенье. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В воскресенье, 13 февраля, на Приморье влияет циклон, из-за него в некоторых районах пройдет небольшой снег, на севере – умеренный. Дороги будут скользкими – ожидаются гололедица и снежный накат. Умеренный ветер дует с северо-запада, на берегу моря ветер сильный. Температура воздуха -2...-13 градусов, передает портал «Примпогода».

Во Владивостоке осадков не будет. Ветер в течение дня будет меняться от умеренного до сильного. Столбики термометров в среднем будут на отметке -7 градусов весь день.

В Уссурийске также без осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8 градусов.

В Находке аналогично – никаких осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный. Морозов не будет, всего -2...-4 градуса.

Отметим, на разных погодных порталах можно найти информацию, что вечером 14 февраля на край обрушится сильный снег. Предположительно, осадки продлятся двое суток. По информации от Примгидромета, в 15 и 16 числах действительно ожидается непогода.

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