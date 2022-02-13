Один погибший и 6 пострадавших: в Михайловском районе столкнулись две машины

Авария произошла 12 февраля. Фото: министерство ГОЧС Приморского края

Серьезная авария с трагическим исходом для одного человека произошла на трассе «Осиновка-Рудная Пристань» в субботу, 12 февраля. Как пояснили в министерстве ГОЧС Приморья, роковое ДТП случилось в четырех километрах от села Лубянка Михайловского района. На место сразу выехали спасатели и медики.

На место сразу же прибыли спасатели. Фото: министерство ГОЧС Приморского края

Прибывшие специалисты выяснили, что Lexus и Hyundai Cretа на скорости столкнулись лоб в лоб. В итоге один человек погиб, еще шестеро пострадали. Из-за силы удара погибшего зажало в машине. Мужчинам из 17 отряда противопожарной службы пришлось использовать специальное оборудование, чтобы вытащить тело. Остальных участников трагедии передали подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи.

Для того чтобы вытащить погибшего из машины, пришлось задействовать специальное оборудование. Фото: министерство ГОЧС Приморского края

Машины сильно пострадали в результате лобового столкновения. Фото: министерство ГОЧС Приморского края

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