За минувшие сутки 1517 жителей Приморья заболели COVID-19

Оперативные данные за 12 февраля. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Актуальные данные за субботу, 12 февраля, опубликовал оперативный штаб по распространению коронавируса в Приморье. За минувшие сутки заболели 1 517 человек (днем ранее эта цифра была больше). Всего же с начала пандемии выявили 127 755 случаев заражения; эта цифра включает себя и тех, кто заболел впервые, и тех, кто повторно.

Выздороветь смогли 589 жителей края, всего с заразой справились 102 555 человек.

К сожалению, ковид унес жизни четверых. Всего от инфекции умерло 1 765 приморцев.

Таким образом, на лечении находится больше 23 тысяч человек.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения. Хотя бы одним компонентом привито 994 599 жителей региона, это примерно 53% от всех проживающих в крае.

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