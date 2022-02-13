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Владивосток13 февраля 2022 2:53

«Выпрыгнул на ходу»: происшествие на дороге в районе Луговой попало на видео

Во Владивостоке прямо во время движения на дорогу вывалился огромный мешок
Екатерина ТИХАЯ
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Фото: instagram.com/dpscontroltoday

Фото: instagram.com/dpscontroltoday

Любопытное видео появилось в группах Приморья. В 9:30 в субботу, 12 февраля, по улице Луговой в сторону одноименной площади ехал безбортовой прицеп, который перевозил огромный груз. Предметы, видимо, никак не были закреплены, потому что на повороте один из тяжелых мешков выпал прямо на дорогу. Автомобиль, ехавший следом, успел затормозить, и в итоге никто не пострадал.

На дальнейших кадрах видно, как большегруз притормаживает, скорее всего, водитель заметил пропажу.

Чем закончилась эта история, неизвестно.

В комментариях люди спрашивают: разве такая транспортировка – это нормально?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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