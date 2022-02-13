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Владивосток13 февраля 2022 6:57

Навага до добра не доведет. Очередная машина ушла под лед в Приморье

Любитель зимней рыбалки пострадал в акватории Уссурийского залива
Екатерина ТИХАЯ
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На помощь пострадавшему рыбаку пришли «коллеги».

На помощь пострадавшему рыбаку пришли «коллеги».

Фото: принтскрин видео.

Очередной любитель подледной рыбалки едва сам не оказался в воде – его кроссовер Honda CR-V провалился под лед в Уссурийском заливе, пишет «Восток-Медиа». На помощь бедолаги, который увяз всеми колесами, пришли «коллеги», которые, к слову, сами стоят на своих авто на льду. Как и автор видео.

– А рядом три машины на льду, наверное, ждут своей очереди, – заметили в комментариях под видео.

Чем закончилась история, неизвестно, но надеемся, что «хэппи эндом».

Истории, когда автомобили уходят под лед, к сожалению, для Приморья не редкость. Исходом таких новостей зачастую становится порча имущество (например, в январе 2020 года провалились сразу около 30 авто), но порой бывают и трагедии. Из-за этого глава Владивостока даже временно запрещал не только выезд, но и выход на лед.

Подобные ситуации, да и сезон в целом, в народе получил не совсем ласковое название – «слабоумие и навага». А некоторые художники даже запечатлевают явление на своих картинах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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