Навага до добра не доведет. Очередная машина ушла под лед в Приморье

На помощь пострадавшему рыбаку пришли «коллеги». Фото: принтскрин видео.

Очередной любитель подледной рыбалки едва сам не оказался в воде – его кроссовер Honda CR-V провалился под лед в Уссурийском заливе, пишет «Восток-Медиа». На помощь бедолаги, который увяз всеми колесами, пришли «коллеги», которые, к слову, сами стоят на своих авто на льду. Как и автор видео.

– А рядом три машины на льду, наверное, ждут своей очереди, – заметили в комментариях под видео.

Чем закончилась история, неизвестно, но надеемся, что «хэппи эндом».

Истории, когда автомобили уходят под лед, к сожалению, для Приморья не редкость. Исходом таких новостей зачастую становится порча имущество (например, в январе 2020 года провалились сразу около 30 авто), но порой бывают и трагедии. Из-за этого глава Владивостока даже временно запрещал не только выезд, но и выход на лед.

Подобные ситуации, да и сезон в целом, в народе получил не совсем ласковое название – «слабоумие и навага». А некоторые художники даже запечатлевают явление на своих картинах.

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