Полиция Владивостока разыскивает обнаглевших грабителей

Два разных эпизода расследует полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе несколько мужчин из Владивостока дерзко ограбили алкомаркеты на Фадеева и Окатовой – взяли несколько бутылок и ушли, не заплатив. Однако действия подозреваемых попали на камеры, полиция отсмотрела все материалы и теперь просит жителей дальневосточной столицы помочь в поисках.

Отметим, что полицейские Ленинского и Первомайского районов завели уголовные дела по статье 161 УК РФ – грабеж.

– Полиция предлагает всем, кто опознал этих граждан, располагает информацией об их местонахождении, персональных данных, обратиться по телефонам: 8 924 324 15 60, 8 952 080 55 09. Конфиденциальность гарантируется, – добавили в ведомстве.

Этого человека разыскивает полиция Владивостока. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Этого человека разыскивает полиция Владивостока. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Этого человека разыскивает полиция Владивостока. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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