В Приморье появился сноуборд парк для самых маленьких

Фото: «Advance Team»

Осталось не так много времени, чтобы насладиться зимними видами спорта. Команда «AdvanceTeam» при поддержке мэрии Владивостока и партнеров запустила новый проект «#РиглетПарк 2022», где малыши от 3 до 6 лет смогут научиться кататься на сноуборде.

Благодаря своей зрелищности, этот вид спорта очень популярен у молодежи. К слову, катание на доске приносит огромную пользу для здоровья, благотворно влияя на работу сердца и легких. Современные дети так привыкли находиться в четырех стенах, что их просто необходимо приучать кактивному образу жизни. Команда «AdvanceTeam» дарит родителям отличный шанс – открыть новый мир для своих малышей.

В правительстве Приморья рассказали, что детские занятия будут проходить на «Комете», там начинающие райдеры и их родители в игровой форме познакомятся со сноубордингом. Профессиональные инструкторы не оставят детей без внимания: подберут каждому ребенку оборудование и проведут веселую разминку, расскажут и покажут основные сноубордические упражнения. В конце малыши получат подарки и станут обладателями сертификата сноубордиста с личной фотографией.

Мероприятие будет проходить совершенно бесплатно.

Для участия в @rigletpark необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте bs-advance.com. С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в аккаунте @advance_board_shop.

Юные приморцы все чаще встают на доску, и с каждым разом возраст райдеров «молодеет». Ярким примером служит пятилетняя Ева, которая учится покорять склоны с трех лет. Сейчас девочка известна своим внешним видом – балаклавой в виде дракончика и шлейкой.

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