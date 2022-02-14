Новая неделя в Приморье началась с морозов, в крае температура воздуха опустилась до -23°C

Во Владивостоке переменная облачность, небольшой снег ожидается вечером Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 14 февраля, в Приморье ворвался циклон. Местами в крае пройдет небольшой снег, на востоке умеренный. На некоторых участках дороги наблюдается гололедица и снежный накат. Ветер северо-западных направлений умеренный, на побережье сильный. Столбики термометров показывают -1…-10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером ожидается небольшой снег. Северо-западный ветер умеренный до сильного, утром сильный. Утром температура воздуха опустила до -14…-16°C, днем поднимется до -7…-9°C.

В Уссурийске без осадков, есть переменная облачность. Северо-западный ветер слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный до сильного. Утром столбики термометров показывают -21…-23°C, днем температура воздуха повысится до -8…-10°C.

В Находке также отсутствуют осадки, наблюдается переменная облачность. Умеренные порывы северного ветра. Утром температура воздуха опустилась до -10…-13°C, днем потеплеет до -1…-3°C.

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