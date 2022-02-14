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Владивосток14 февраля 2022 0:22

За минувшие сутки коронавирусом заразились 1 512 человек

COVID-19 унес жизни пятерых жителей края
Анастасия АЛЯМКИНА
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Побороли недуг 611 человек.

Побороли недуг 611 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По обновленным данным регионального оперштаба в Приморье 1 512 человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии вирус подхватили 129 267 приморцев.

К сожалению, пять человек не смогли справиться с коронавирусом. Всего COVID-19 унес жизни 1 770 жителей края.

Есть и хорошие новости. За минувшие сутки выздороветь смогли 611 человек. За все время царствования болезни с ней справились 103 166 приморцев.

Как минимум первый компонент вакцины от COVID-19 получили 994 937 человек.

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