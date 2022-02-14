За минувшие сутки коронавирусом заразились 1 512 человек

Побороли недуг 611 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По обновленным данным регионального оперштаба в Приморье 1 512 человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии вирус подхватили 129 267 приморцев.

К сожалению, пять человек не смогли справиться с коронавирусом. Всего COVID-19 унес жизни 1 770 жителей края.

Есть и хорошие новости. За минувшие сутки выздороветь смогли 611 человек. За все время царствования болезни с ней справились 103 166 приморцев.

Как минимум первый компонент вакцины от COVID-19 получили 994 937 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удаленный больничный: в Приморье действуют новые правила

Нововведения касаются лишь тех, кто болеет COVID-19 и ОРВИ (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.