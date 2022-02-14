За минувшие сутки коронавирусом заразились 1 512 человек

Побороли недуг 611 человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По обновленным данным регионального оперштаба в Приморье 1 512 человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии вирус подхватили 129 267 приморцев.
К сожалению, пять человек не смогли справиться с коронавирусом. Всего COVID-19 унес жизни 1 770 жителей края.
Есть и хорошие новости. За минувшие сутки выздороветь смогли 611 человек. За все время царствования болезни с ней справились 103 166 приморцев.
Как минимум первый компонент вакцины от COVID-19 получили 994 937 человек.
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