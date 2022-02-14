В Приморье установили более 600 контейнеров для сортировки мусора

Еще 1000 баков для раздельного сбора мусора планируется установить в разных районах края. Фото: primorsky.ru

В мире все больше государств переходит на раздельный сбор мусора. С 1 января 2019 года по всей России заработала новая «мусорная реформа», в задачи которой входят сортировка отходов и увеличение производства товаров из вторсырья. В Приморье мероприятия по сбору мусора реализуются уже второй год. С этой целью в Артеме, Надеждинском районе и Владивостоке установлено больше 600 специальных оранжевых контейнеров. В течение 2022 года установят еще тысячу таких емкостей.

Некоторые люди считают, что нет смысла распределять отходы по разным бакам, ведь все равно отходы окажутся на свалке. «Приморский экологический оператор» (ПЭО) развеял этот миф, рассказав, что существуют специальные мусоровозы, которые каждый день доставляют на полигон на Холмистой во Владивостоке примерно две тысячи тонн вторсырья. Там его впоследствии распределяют и отдают переработчикам. Специальные баки появляются по тем адресам, жители которых подали заявление на установку через свою управляйку или в ПЭО на почту rsbor@spzv.ru.

В Приморье уже существуют четыре мусороперерабатывающие станции, а на полигоне в столице края увеличили мощность сортировки. Как сообщает пресс-центр правительства Приморья, скоро таких производств станет больше.

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