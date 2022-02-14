Огонь поглотил придорожное кафе в Приморье

По информации приморцев, горит кафе "Дубрава". Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpscontroller

В Приморье День всех влюбленных начался для некоторых жителей края с огонька. В социальных сетях приморцы сообщили о возгорании придорожного кафе.

По информации из Инстаграма, между Большим Камнем и Фокино горит кафе «Дубрава». Огонь объял большую часть площади здания, горит половины крыши, густой черный дым устремляется вверх.

Возле здания можно заметить людей. Предположительно, это пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание.

Причины возникновения пожара, а также есть ли пострадавшие – пока неизвестно. «Комсомольская правда –Владивосток» связалась с пресс-службой МЧС Приморья для выяснения подробностей.

Обновление 13:05:

В пресс-службе МЧС рассказали, что тревожный звонок специалистам поступил в 11:15. Спасатели ликвидируют пламя площадью около 100 квадратных метров. Всего в тушении возгорания участвуют 17 человек и три пожарные машины.

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