Около 16 тысяч приморцев лечат COVID-19 дома

Многие заболевшие лечатся дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемия коронавируса продолжает бушевать во всем мире, число больных в Приморье стремительно растет. В крае развернуты дополнительные койки и на круглосуточный режим работы перешли амбулаторно-инфекционные центры. За все время пандемии опасную инфекцию подхватили 129 267 приморцев. Сейчас почти 16 тысяч человек лечатся амбулаторно.

Тем, кто прошел вакцинацию повезло больше остальных, их состояние оценивается как среднее или легкое. А вот пациентов преклонного возраста с хроническими заболеваниями и непривитых врачи зачастую вынуждены спасать в стационаре, куда они попадают в тяжелом состоянии.

На данный момент в Приморье занято 79,4% коечного фонда. Как отмечает пресс-служба краевого правительства, за последние сутки больше всего заражений COVID-19 выявлено во Владивостоке – 1102. Всего в крае по данным оперштаба заболели 1512 человек.

Как ранее сообщала «КП-Владивосок» в приморской столице круглосуточно работают пять амбулаторных инфекционных центров для взрослых. В таком же режиме принимают пациентов центры в Находке и Артеме. Полный список АИЦ Приморья – здесь.

Для детей работают амбулаторные инфекционные центры во Владивостоке на улице Бестужева, 13, Красного Знамени, 71а, с 8.00 до 20.00.

Также инфекционные кабинеты принимают пациентов с симптомами ОРВИ и в других детских и взрослых поликлиниках Приморья.

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