За смертельный наезд на 19-летнего юношу жительница Приморья отправится под суд

Женщина заявляется, что не видела юношу. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье завершили расследование уголовного дела о нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. Речь идет об инциденте, который произошел 17 октября 2021 года. Женщина за рулем утверждала, что не видела пешехода и даже не знала, что сбила человека.

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали, что женщина, будучи в состоянии опьянения, превысила скорость. Не убедившись в том, что все пешеходы перешли дорогу по «зебре», она наехала на 19-летнего юношу.

После происшествия сотрудники полиции составили административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей при ДТП, а также возбудили уголовно дело по части 4 стать 264 УК РФ за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть человека, а также за оставление места происшествия.

Сейчас материалы уголовного дела вместе с утверждением обвинительного заключения направлено в Артемовский городской суд для дальнейшего разбирательства. Женщине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что юный приморец скончался, а женщина поспешила скрыться. Сотрудники полиции, осмотрев место ДТП, обнаружили осколки и госномер автомобиля. По этим уликам удалось найти машину Toyota Allion с повреждениями после аварии. После этого 37-летняя жительница Приморья находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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