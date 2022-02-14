В Приморье дети атаковали отполированный Lexus

Приморцы хотят, чтобы родители побеседовали с детьми. Фото: instagram.com/pinkdysn
Жители Приморья рассказали о детях, которые решили позабавиться и испортили чужой автомобиль. Видео с проказниками выложили в социальные сети.
- В четверг, 10 февраля, чьи-то невоспитанные детишки поцарапали капот только что отполированному и покрытому керамикой автомобилю. В этот день машину выкати с детейлинга на парковку.
На ролике видно, как компания из четырех школьников подходит к Lexus, осматривает машину, а затем одна из девочек начинает что-то писать на капоте. Спустя мгновение к ней присоединяются остальные.
В комментариях под постом многие шутят, что керамика не прошла испытание мелом. Другие же поддерживают автора поста и отмечают, что услуги детейлинга стоят не дешево, а родители должны наказать детей.
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