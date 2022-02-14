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Владивосток14 февраля 2022 5:43

За просьбу о помощи на приморского рыбака обрушилась волна хейта

Люди возмущены тем, что некоторые продолжают выезжать на лед
Анастасия АЛЯМКИНА
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Вытащить автомобиль самостоятельно мужчина не может. Фото: instagram.com/ulov25

Вытащить автомобиль самостоятельно мужчина не может. Фото: instagram.com/ulov25

В Приморье рыбак просит о помощи через социальные сети. Ему нужно вытащить машину, которая угодила в трещину на льду. В комментариях многие негативно отреагировали на просьбу.

В Инстаграме житель Приморья попросил людей вытащить его автомобиль. Машина провалилась в воду на косе в районе Чайки. Своими силами рыбак не может высвободить транспорт.

При взгляде на снимок кажется, что внутри салона сидят люди, но так ли это – неизвестно.

В комментариях под фотографией люди негативно отреагировали на клич о помощи. Приморцы напомнили, что выезд на автомобиле запрещен и может привести к печальным последствиям. Другие же заявили, что рисковать своей машиной и жизнью ради других никто не собирается.

- Пешком пройти лень, лучше тачку утопить.

Однако нашлись у бедолаги и защитники.

- Бывает. Лед там еще хороший, но трещины есть, поэтому аккуратнее надо быть. Я бы помог, но меня нет в городе.

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