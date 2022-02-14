Во Владивостоке подростки напали на каменного монаха

Очевидцы утверждают, что юноша был в нетрезвом состоянии. Фото: принтскрин видео, instagram.com/news_patrul

В понедельник, 14 февраля, жители Владивостока рассказали о вопиющем случае. Как поделились люди, подростки напали на статую монаха с фонарем, которая в свое время вызвала неоднозначную реакцию у владивостокцев.

В Инстаграме появилось видео, на котором юноша в светлой куртке подбегает к арт-объекту и пинает его, после чего убегает.

Очевидцы сообщают, что произошло все по адресу Проспект 100-летия Владивостока в ночь с 12 февраля на 13 число, в 0:50. Также люди отмечают, что приморец был не один, а в компании девушки и еще двух парней. Главным героем видео стал 14-летний школьник и, как утверждают в социальных сетях, в момент атаки на статую он был в нетрезвом состоянии.

В комментариях под постом многих возмутил поступок подростка. Естественно, люди написали, что дети должны ответить за свои действия. Причем наказание должны понести и родители, а именно, заплатить штраф. Также люди не понимают, почему несовершеннолетние гуляют в столь

Напомним, что необычный арт-объект появился еще весной 2021 года. Создала его жительница дома, которая ранее делала гномов для клумб. Владивостокцев напугала эта статуя, но большинство сочли ее красивой и интересной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оберег от закладчиков? Необычная скульптура на клумбе во Владивостоке вызвала ажиотаж

Пугающей красотой арт-объекта уже заинтересовались многие (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.