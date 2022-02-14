В АО «Восточный Порт» установлен новый рекорд по выгрузке угля за смену в зимний период

Фото: АО «Восточный Порт»

Крупнейшая на Дальнем Востоке России стивидорная компания АО «Восточный Порт» вновь установила собственный рекорд по выгрузке угля за смену в зимний период 2021–2022 годов. Блестящего результата – 769 полувагонов, добились, к слову, уже не впервые, докеры бригады 304 специализированного угольного комплекса (ППК-3). Важнейшую роль в достижении знакового для Порта события сыграли умение работать на результат и высокий профессионализм начальника смены Алексея Кайсина, бригадира Дениса Шулакова и маневрового диспетчера Юлии Ткачевой.

Фото: АО «Восточный Порт»

В целом, в сутках 11-12 февраля 2022 года фактическая выгрузка составила 1336 полувагонов, что на предприятии является рекордным показателем для февраля за всю историю. В прошлом году рекордный показатель был установлен 21 февраля –1152 полувагона в сутки и совсем недавно, 10 февраля 2022 года, перевыполнен, составив 1200 полувагонов.

Фото: АО «Восточный Порт»

В минувшем году «Восточный Порт» установил сразу несколько собственных знаковых рекордов по объемам перевалки грузов и обработке железнодорожного подвижного состава. Высоких показателей и знаковых результатов портовикам удалось добиться благодаря максимально эффективному использованию возможностей высокотехнологичного специализированного оборудования, которое применяется в АО «Восточный Порт», а также слаженной командной работе всех подразделений и сотрудников стивидорного предприятия.

Фото: АО «Восточный Порт»

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