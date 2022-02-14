Пакуем чемоданы: россияне не против переехать на Дальний Восток

Приморский край оказался самым популярным направлением для переезда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые жители России готовы все бросить и переехать на Дальний Восток, естественно, если им поступит хорошее предложение о работе. Специалисты hh.ru узнали, что на такой поступок могут отважиться 1800 соискателей, и это данные только за январь 2022 года. Приморский край оказался самым популярным направлением, ему отдали предпочтение почти 15% опрошенных, на втором месте – Сахалинская область (12,7%), на третьем – Республика Саха (Якутия). Малопривлекательна для мигрантов Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

Как правило, в ДФО желают перебраться инженеры-проектировщики, инженеры ПТО, руководители производств и менеджеры по продажам. Обычно это мужчины со стажем работы больше шести лет (83%).

Исследование говорит о том, что люди готовы сменить место жительства ради хорошего заработка. Так, большая часть кандидатов планируют получать за свой труд от 60 до 120 тысяч рублей (46%), 29% готовы на зарплату до 60 тысяч рублей, 19% – от 120 до 180 тысяч рублей, и 5% переедет при условии, что их доход будет начинаться с 300 тысяч рублей.

Проведенный опрос показал, что 55% соискателей российских компаний живут там же, где и родились, 31% мигрировали больше трех лет назад, а 14% покинули свой регион совсем недавно. На Дальнем Востоке показатели по этим параметрам сильно отличаются (68%, 25% и 7% соответственно).

Неожиданно, но в лидеры по переселению с целью трудоустройства вырвался Санкт-Петербург (59%), второе место заняла Москва (52%), далее ЦФО (49%). Невостребованными оказались Сибирь (30%) и Дальний Восток (32%).

Любопытно, что 53% коренных жителей регионов жалуются на большое количество приезжих, 27% опасаются, что по этой причине не смогут найти работу. 30% не заметили особого наплыва «понехавших».

На Дальнем Востоке к переселенцам относятся спокойней: целых 72% опрошенных не боятся конкуренции, а 19% имеет противоположное мнение.

45% административного персонала, 34% работников транспортной сферы и 33 % юристов опасаются, что не смогут найти работу из-за трудовых мигрантов. В то же время IT-специалисты, банковские служащие (по 68%) и строители (67%) чувствуют себя в безопасности.

Для тех, кто задумывается о переезде в другой регион, будет полезно узнать, что только 14% переселенцев нашли работу за несколько дней, 10% – меньше, чем за две недели, 13% за две-четыре недели, у 29% поиски заняли больше месяца. 16 % соискателей уже имели выгодное предложение, когда согласились на переезд. Обычно это менеджеры высшего звена (41%), строители (29%) и производственные специалисты (26%).

В результате переезда увеличили свои доходы 59% россиян, у 24% зарплата осталась на том же уровне, а 17% потеряли в деньгах. В выигрыше чаще всего остаются маркетологи (72%) и высший менеджмент (70%).

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Из 61% россиян, которые выразили готовность к релокации, больше всего дальневосточников (77%), жителей Урала (72%) и Сибири (68%). Чаще всего меняют место жительства строители (79%), высший менеджмент (76%) и юристы (73%). Не заинтересованы в миграции маркетологи и PR- специалисты (40%).

Фото: hh.ru

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